Скандал на борту: Заворотнюк отказались пускать в самолет

Старшая наследница актрисы Анастасии Заворотнюк, 25-летняя Анна, ни в чем себе не отказывает. Пока ее тяжелобольная мать вынуждена оставаться в своем подмосковном особняке, Заворотнюк-младшая лечит депрессию путешествиями и покупками.

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk instagram.com/anna_zavorotnyuk

Некоторое время назад Анна Заворотнюк решила отправиться в Санкт-Петербург с друзьями. Вернуться домой девушка планировала на поезде, но в последний момент их планы изменились - компания взяла билеты на самолет. На рейс пассажирки опоздали, однако их все же зарегистрировали. Все прошло бы без приключений, если бы не внушительный багаж Анны.

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В большом чемодане Заворотнюк везла с собой множество брендовых вещей, дорогую косметику известных марок, технику. Сначала сотрудница авиакомпании разрешила знаменитой пассажирке взять сумку с собой на борт, раз уж сдать ее она не успела, однако при посадке в самолет возникли проблемы.

"И тут при входе в самолет к нам выскакивает какая-то просто неадекватная женщина. У нее не было бейджика, но общалась она так, как будто вчера вышла из тюрьмы. Она сказала (если нормальным языком говорить), что с таким чемоданом нельзя в самолет из-за безопасности", - рассказала Анна.

Знаменитая пассажирка попыталась узнать, как решить эту проблему, однако девушкам предложили только улететь следующим рейсом, предварительно сдав негабаритный груз в багаж. Этот вариант Анну не устроил, и оставить чемодан у трапа, чтобы вылететь вовремя, она тоже не захотела.

"Это все заняло минут сорок, из-за нас задержали самолет, пока мы там все это выясняли... Уже люди все злятся, мы злимся", - продолжала Заворотнюк.