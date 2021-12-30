«Протрет памятник и плачет»: Лепса застали в слезах на сочинском кладбище

Смотритель кладбища в Сочи рассказал СМИ, что к нему порой наведывается сам Григорий Лепс . Он стоит у одинокой могилы и плачет. Артист не может сдержать эмоций у захоронения давнего друга Сергея Чхетиани.

Раньше звезда жила в Сочи и выступала в ресторанах. В 2003 случилась катастрофа – Сергея застрелили. С тех пор Григорий наведывается к нему на кладбище и поминает приятеля. В Сочи у Лепса до сих пор живут родители, поэтому на российский курорт онприезжать любит. Сейчас у артиста не все гладко – он развелся с женой после 20 лет брака. Причина неизвестна, но по Сети уже ходят слухи. «ФедералПресс» писал, что она могла сбежать к молодому любовнику.