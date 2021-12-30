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35 минут назад

«Протрет памятник и плачет»: по кому скорбит Лепс на сочинском кладбище

Смотритель кладбища в Сочи рассказал СМИ, что к нему порой наведывается сам Григорий Лепс. Он стоит у одинокой могилы и плачет. Артист не может сдержать эмоций у захоронения давнего друга Сергея Чхетиани.

«Протрет памятник и плачет»: Лепса застали в слезах на сочинском кладбище
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«У могилы Чхета, что в самом центре кладбища, стоит недолго. Всегда что-то говорит, немного протрет памятник», – говорит смотритель «Комсомольской правде».

По сведениям источника, парень по кличке Чхет был местным авторитетом. Именно он помог Лепсу раскрутиться в свое время.

Раньше звезда жила в Сочи и выступала в ресторанах. В 2003 случилась катастрофа – Сергея застрелили. С тех пор Григорий наведывается к нему на кладбище и поминает приятеля. В Сочи у Лепса до сих пор живут родители, поэтому на российский курорт онприезжать любит. Сейчас у артиста не все гладко – он развелся с женой после 20 лет брака. Причина неизвестна, но по Сети уже ходят слухи. «ФедералПресс» писал, что она могла сбежать к молодому любовнику.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Комсомольская правда,ФедералПресс,
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