Фирсов признал вину в гибели Легкоступовой

Яхтсмен Юрий Фирсов признал свою вину в гибели исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой, заявив, что «недоглядел за ней». Об этом пишет NEWS.ru.
Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Состояние певицы там ухудшилось, ее перевели в реанимацию, где она впала в кому. Родственники считают, что именно ее муж стал виновником смерти Легкоступовой.
При этом сам яхтсмен назвал смерть жены «фатальным стечением обстоятельств».
«Я виновен в том, что недоглядел за ней. Стал верить в судьбу, предопределенность. (…) Валя как будто интуитивно чувствовала уход, часто заговаривала о смерти. А уже после ее ухода я нашел в боковом кармашке ее сумки книжицу о том, как правильно причащаться и исповедоваться перед смертью», - рассказал он.
Фирсов отметил, что новую любовь пока не встретил и сейчас вынужден восстанавливать свою репутацию «человеческую и мужскую», которую ему «прилично испортили».
«Друзья мои — умные люди и все понимают. А вот незнакомые до сих пор нет-нет да и напишут мне в соцсетях какой-нибудь бред. (…) Многое уже воспринимаю с юмором. Конечно, Валя останется в моей памяти навсегда. Но надо продолжать жить», - заметил он.