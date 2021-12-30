Фирсов признал вину в гибели Легкоступовой

«Я виновен в том, что недоглядел за ней. Стал верить в судьбу, предопределенность. (…) Валя как будто интуитивно чувствовала уход, часто заговаривала о смерти. А уже после ее ухода я нашел в боковом кармашке ее сумки книжицу о том, как правильно причащаться и исповедоваться перед смертью», - рассказал он.