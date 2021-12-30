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1 час назад

Вдовец Легкоступовой признал вину в ее смерти

Яхтсмен Юрий Фирсов признал свою вину в гибели исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой, заявив, что «недоглядел за ней». Об этом пишет NEWS.ru.

Фирсов признал вину в гибели Легкоступовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Состояние певицы там ухудшилось, ее перевели в реанимацию, где она впала в кому. Родственники считают, что именно ее муж стал виновником смерти Легкоступовой.

При этом сам яхтсмен назвал смерть жены «фатальным стечением обстоятельств».

«Я виновен в том, что недоглядел за ней. Стал верить в судьбу, предопределенность. (…) Валя как будто интуитивно чувствовала уход, часто заговаривала о смерти. А уже после ее ухода я нашел в боковом кармашке ее сумки книжицу о том, как правильно причащаться и исповедоваться перед смертью», - рассказал он.

Фирсов отметил, что новую любовь пока не встретил и сейчас вынужден восстанавливать свою репутацию «человеческую и мужскую», которую ему «прилично испортили».

«Друзья мои — умные люди и все понимают. А вот незнакомые до сих пор нет-нет да и напишут мне в соцсетях какой-нибудь бред. (…) Многое уже воспринимаю с юмором. Конечно, Валя останется в моей памяти навсегда. Но надо продолжать жить», - заметил он.

Шоу-бизнес,Юрий Фирсов,
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