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1 час назад

Евгений Миронов опроверг слухи о драке в Театре Наций

Художественный руководитель и актер Театра Наций Евгений Миронов опроверг сообщения о драке со своим участием. В беседе со «Звездой» артист сообщил, что у него все хорошо, а все слухи о потасовке не соответствуют действительности.

Евгений Миронов ответил на слухи о пьяной драке
Фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpressEkaterina Tsvetkova, globallookpress

«Нет, это чушь. Все отлично. Это просто ерунда. С наступающим», - сказал Миронов в телефонном разговоре.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил сообщение о том, что Евгений Миронов принял участие в драке. В рукопашной схватке якобы участвовали трое. Впоследствии эта информация не нашла никакого подтверждения.

Шоу-бизнес,Евгений Миронов,
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