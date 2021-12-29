Зудина призналась в «безумном поступке» под Новый год

Актриса Марина Зудина рассказала о безумном поступке, который сделал ее счастливой в 2021 году.
На своей странице в Instagram Зудина рассказала, что после нескольких лет сомнений и отказов все-таки согласилась принять участие в шоу «Танцы со звездами». Новый сезон проекта стартует на телеканале «Россия 1» 16 января.
«Абсолютно безумный поступок с моей стороны…) Надо было столько лет отказываться под предлогом - танцевать должны только молодые…)), чтобы в итоге сказать - да!!!!! Но пусть этот Новый год будет немного безумным)!» - написала актриса.
Зудина призналась, что давно не испытывала такого количества радостных эмоций и столько не смеялась над собой, как на репетициях и съемках «Танцев со звездами».
Кроме того, артистка заявила, что популярность танцев для нее стала открытием.
«Многие из тех, кого я знаю, ими занимаются. Просто я об этом не знала…)) Лучшее средство для снятия стрессов и всех видов депрессии) И не только!!!» - поделилась Зудина.
Ранее телеканал «Россия 1» объявил участников нового сезона «Танцев со звездами». Покорять танцпол решились актеры Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый и Валерий Николаев, ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко. Пару им составят профессиональные танцоры – призеры международных соревнований.