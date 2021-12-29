Зудина призналась в «безумном поступке» под Новый год

Актриса Марина Зудина рассказала о безумном поступке, который сделал ее счастливой в 2021 году.

Фото: Instagram Instagram

На своей странице в Instagram Зудина рассказала, что после нескольких лет сомнений и отказов все-таки согласилась принять участие в шоу «Танцы со звездами». Новый сезон проекта стартует на телеканале «Россия 1» 16 января.

«Абсолютно безумный поступок с моей стороны…) Надо было столько лет отказываться под предлогом - танцевать должны только молодые…)), чтобы в итоге сказать - да!!!!! Но пусть этот Новый год будет немного безумным)!» - написала актриса.

Зудина призналась, что давно не испытывала такого количества радостных эмоций и столько не смеялась над собой, как на репетициях и съемках «Танцев со звездами».

Кроме того, артистка заявила, что популярность танцев для нее стала открытием.