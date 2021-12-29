Игорь Николаев показал фотографию с молодыми Пугачевой и Крутым

«Судя по елочке на балкончике, это новогодние деньки на майамщине где-то в конце прошлого века! Эх, хорошо было, весело и беззаботно! Но сейчас, друзья, ничем не хуже! Жизнь продолжается! С оптимизмом смотрим в Новый, 2022-й!», - написал Николаев.