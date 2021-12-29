Игорь Николаев показал фотографию с молодыми Пугачевой и Крутым

Певец Игорь Николаев на своей странице в Instagram опубликовал архивную новогоднюю фотографию конца 1990-х годов с молодыми певицей Аллой Пугачевой и продюсером Игорем Крутым.
«Судя по елочке на балкончике, это новогодние деньки на майамщине где-то в конце прошлого века! Эх, хорошо было, весело и беззаботно! Но сейчас, друзья, ничем не хуже! Жизнь продолжается! С оптимизмом смотрим в Новый, 2022-й!», - написал Николаев.
На снимке Пугачева, Крутой, жена крутого Ольга и певец и умерший в октябре 2020 года певец и актер Александр Кальянов сидят за новогодним столом.
Подписчики не сразу узнали Крутого с шевелюрой, которого в последнее время привыкли видеть без волос.
«Крутого сразу не узнала. Алла всегда красотка», - написала одна из читательниц.
«Крутой - красавец здесь, брутальный, сильный! Эх, время никого не щадит, хотя, Алла Борисовна сейчас, наоборот, стильная и красивая!», - написала другая.
«От Крутого здесь глаз не оторвать! Супермачо!», «Игорь Яковлевич на этом фото брутальный супермужчина», - согласились дургие подписчицы.
«Вас не узнать Игорек, пацан пацаном. Алла Борисовна аналогично - девчюлька», - написал еще один читатель.
Сам Крутой также прокомментировал фотографию, размещенную Николаевым.
«А годы летят, наши годы, как птицы, летят…». С наступающим, Игорек! Удачи в Новом году!», - написал Крутой.
Его поддержали другие артисты.
«Какая фоточка! Обалдеть! С Наступающим!», - прокомментировал снимок певец Леонид Агутин.
«Молодые, красивые», - поддержала певица Анита Цой.