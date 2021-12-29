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1 час назад

Марина Хлебникова готовится к выписке

Певицу Марину Хлебникову выпишут из больницы 30 декабря, выяснил телеграм-канал Baza.

Марина Хлебникова готовится к выписке
Фото: InstagramInstagram

7 декабря Хлебникову, получившую серьезные ожоги рук и лица при пожаре в ее квартире, перевели из реанимации в ожоговое отделение. Ее состояние стабилизировалось.

В последние недели певице сделали несколько операций по восстановлению кожи. Реабилитация певицы проходит успешно. По информации Baza, Хлебникова уже ходит по палате и ждет выписки.

Ранее певица записала аудиосообщение для своих поклонников, в котором рассказала, что сохраняет позитивный настрой и идет на поправку. Она также поблагодарила друзей и подписчиков за слова поддержки.

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, Хлебникова уснула с зажженной сигаретой.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,
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