Марина Хлебникова готовится к выписке

Певицу Марину Хлебникову выпишут из больницы 30 декабря, выяснил телеграм-канал Baza.

Фото: Instagram Instagram

7 декабря Хлебникову, получившую серьезные ожоги рук и лица при пожаре в ее квартире, перевели из реанимации в ожоговое отделение. Ее состояние стабилизировалось.

В последние недели певице сделали несколько операций по восстановлению кожи. Реабилитация певицы проходит успешно. По информации Baza, Хлебникова уже ходит по палате и ждет выписки.

Ранее певица записала аудиосообщение для своих поклонников, в котором рассказала, что сохраняет позитивный настрой и идет на поправку. Она также поблагодарила друзей и подписчиков за слова поддержки.