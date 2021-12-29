В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
1 час назад

«Преподнес гору сюрпризов»: МакSим подвела итоги года

Российская певица МакSим подвела итоги года. Соответствующий пост она выложила в Instagram.

«Преподнес гору сюрпризов»: МакSим подвела итоги года
Фото: InstagramInstagram

Год для певицы выдался тяжелым. В июне исполнительница заболела коронавирусом и попала в больницу. Сейчас она выздоровела, проходит курс реабилитации и снова учится ходить.

— Этот год мне преподнес гору сюрпризов и заставил отгородиться от 90 процентов своего общения. И при этом нет ни обиды, ни злости, наоборот, — такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022-й с чистым и открытым сердцем, — написала она в Instagram.

Певица пережила тяжелую болезнь минувшим летом. В середине июня Максимова попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки.

МакSим провела в медикаментозном сне почти два месяца. В настоящее время певица продолжает восстанавливаться.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители