«Преподнес гору сюрпризов»: МакSим подвела итоги года

— Этот год мне преподнес гору сюрпризов и заставил отгородиться от 90 процентов своего общения. И при этом нет ни обиды, ни злости, наоборот, — такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022-й с чистым и открытым сердцем, — написала она в Instagram.