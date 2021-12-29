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1 час назад

«Просто смешно»: Соседов об обидах участников шоу «Суперстар»

Музыкальный критик и член жюри шоу «Суперстар» Сергей Соседов отреагировал на жалобы недовольных судейством участников проекта.

«Просто смешно»: Соседов об обидах участников шоу «Суперстар»
Фото: InstagramInstagram

В комментарии «Газете.ру» Соседов заявил, что «обиженные будут всегда». При этом победители шоу – Шура и Виктор Салтыков – остались довольны результатами.

«Наверное, организаторы шоу «Суперстар» не дураки, в частности — генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Он лично утверждал каждого артиста и члена жюри. И Юлиана, и [Алену] Апину, и Анастасию, и всех остальных», - сказал Соседов.

Он отметил, что претензии некоторых артистов «просто смешны». Например, Наталии Власовой, которая «изуродовала» песню «Нежность».

«Ей все выставили нули, и все члены жюри были возмущены. Но все равно у нее претензии, что ее не оценили. Так ты спой песню хорошо, а не себе под нос», - возмутился критик.

27 декабря состоялся финал шоу «Суперстар». За победу боролись Анастасия, Шура, Авраам Руссо и Виктор Салтыков. Победителями стали Салтыков и Шура. В ходе проекта многие участники устраивали словесные перепалки с судьями. Так, певица Любаша со скандалом покинула сцену, когда Лера Кудрявцева поставила за ее номер ноль баллов. А певец Юлиан заявил, что Стас Пьеха не имеет права оценивать его выступление.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Авраам Руссо,Виктор Салтыков,Наталия Власова,Тимур Вайнштейн,Стас Пьеха,Лера Кудрявцева,НТВ,Газета.Ru,
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