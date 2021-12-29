«Я не подведу»: Марат Башаров рассказал о своей мечте

Российский актер Марат Башаров мечтает сыграть в хоккей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

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Башаров сообщил, что занимался хоккеем и до сих пор периодически выходит на лед.

«Кстати, у меня большая мечта: сыграть с Александром Григорьевичем (Лукашенко) в хоккей. Александр Григорьевич, я не подведу», - пообещал Башаров, его слова приводит РИА «Новости».