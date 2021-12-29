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37 минут назад

«Я не подведу»: Марат Башаров рассказал о своей мечте

Российский актер Марат Башаров мечтает сыграть в хоккей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Я не подведу»: Марат Башаров рассказал о своей мечте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Башаров сообщил, что занимался хоккеем и до сих пор периодически выходит на лед.

«Кстати, у меня большая мечта: сыграть с Александром Григорьевичем (Лукашенко) в хоккей. Александр Григорьевич, я не подведу», - пообещал Башаров, его слова приводит РИА «Новости».

29 декабря Александр Лукашенко сыграет в хоккей с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Главы двух государств примут участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги вместе со звездами хоккея: Вячеславом Фетисовым, Алексеем Касатоновым, Валерием Каменским, Ильей Ковальчуком, Алексеем Жамновым, Вячеславом Буцаевым, Андреем Коваленко и другими.

Шоу-бизнес,Валерий Каменский,Марат Башаров,Андрей Коваленко,Вячеслав Фетисов,Илья Ковальчук,Александр Лукашенко,Владимир Путин,РИА Новости,
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