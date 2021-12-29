Глава ФАС предложил смотреть «Клип за 10 лямов» Моргенштерна с семьей

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский рассказал, что не смотрел рекламу Моргенштерна для «Альфа-Банка» — «Клип за 10 лямов» — который стал первым из проверенных за нарушения клипов исполнителя. В беседе с RTVI руководитель ФАС предложил посмотреть ролик «в кругу семьи, с детьми», чтобы оценить его «качество и содержание».

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По словам Шаскольского, поводом для проверки клипа Моргенштерна стали обращения потребителей.

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«В данном случае целый букет нарушений. И если кто-то хочет оценить качество и содержание, то можно в кругу семьи, вечером с детьми собраться и все это посмотреть, дальше свое мнение выразить. Поэтому я думаю, что наши претензии обоснованы, и мы дальше в этом вопросе разбираемся в суде», – сказал он.

Шаскольский добавил, что песни и шутки музыкантов и стендаперов должны проверяться государством.

«Если это как-то органично вписано в контекст, то можно и пошутить. Может быть, в стороне, там бокал вина какой-то есть», — сказал он, призвав не заниматься эпатажем ради внимания публики.

При этом лично с Моргенштерном он не знаком. Шаскольский подчеркнул, что ему «жаль не всех, кому приходится уехать из страны»

Напомним, что в начале 2021 года в рекламном ролике Моргенштерна для «Альфа-банка» нашли признаки нарушения законодательства о рекламе. В клипе распивали спиртное, исполнитель обращался к подросткам, а также был использован эпитет «лучший банк страны». Также на кадрах нашли и унизительные для женщин действия — Моргенштерн провел банковской картой между грудей одной из «сотрудниц банка», имитировав платеж через терминал. По оценкам Шаскольского, сейчас банковской организации грозит штраф «меньше миллиона рублей».

Сам Моргенштерн после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, вместе с супругой Диларой Зинатуллиной спешно покинул Москву и уехали в Минск.