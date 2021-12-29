Звезду «Уральских пельменей» не выпустили из РФ

Звезду коллектива «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова не пустили в Таиланд из-за долгов. На отдых с семьей Соколов должен был вылететь из аэропорта Екатеринбурга, сообщает URA.RU.

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Пограничники обнаружили, что у артиста есть долг перед приставами, который составляет 5 тыс. рублей.

«Не выпустили из Кольцово (аэропорт Екатеринбурга — Прим. ред.) из-за штрафа в пять тысяч, да. Заплатил его прямо в аэропорту, но билеты все равно пропали. Пришлось покупать новые, полетим», — рассказал артист.

Однако он не знает, выпустят ли его на этот раз. При этом подробно комментировать случившееся он отказался.

«Я не хочу комментировать, зачем? Это дела уже независимые ни от кого, точнее, только от одного человека», — сказал Соколов.