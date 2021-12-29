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1 час назад

Звезду «Уральских пельменей» не выпустили за границу из-за долга

Звезду коллектива «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова не пустили в Таиланд из-за долгов. На отдых с семьей Соколов должен был вылететь из аэропорта Екатеринбурга, сообщает URA.RU.

Звезду «Уральских пельменей» не выпустили из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пограничники обнаружили, что у артиста есть долг перед приставами, который составляет 5 тыс. рублей.

«Не выпустили из Кольцово (аэропорт Екатеринбурга — Прим. ред.) из-за штрафа в пять тысяч, да. Заплатил его прямо в аэропорту, но билеты все равно пропали. Пришлось покупать новые, полетим», — рассказал артист.

Однако он не знает, выпустят ли его на этот раз. При этом подробно комментировать случившееся он отказался.

«Я не хочу комментировать, зачем? Это дела уже независимые ни от кого, точнее, только от одного человека», — сказал Соколов.

Ранее сообщалось, что дом другой звезды «Уральских пельменей», Андрея Рожкова, чуть не сгорел под Новый год. По словам артиста, новогодние праздники он старается проводить за городом, и однажды традиционный запекаемый в печи гусь чуть не стал причиной пожара.

Шоу-бизнес,Андрей Рожков,Дмитрий Соколов,РИА Ura.ru,
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