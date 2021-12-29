Харламов проиграл многомиллионный гонорар в США

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в YouTube-шоу «Зашкварные истории» на канале «Кликклак» поделился историей о том, как провел в США новогоднее мероприятие по заказу, а потом вместе с заказчиком путешествовал по миру. В эти праздничные дни комик проиграл свой крупный гонорар еще до его получения, неожиданно встретил актера Харрисона Форда в Исландии и отыгрался в Монако.

Фото: КЛИККЛАК / YouTube КЛИККЛАК / YouTube

Харламов рассказал, что страдает аэрофобией, поэтому не хотел соглашаться на работу в США. Однако заказчика не испугала многомиллионная сумма, которую запросил юморист, и тогда Харламову пришлось лететь.

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«Причем я назвал [сумму] сразу с люфтом, то есть вперед (с наценкой. — прим. "Ленты.ру"), чтобы он отказался», — добавил комик.

После того, как Харламов и другие резиденты Comedy Club провели Новый год, заказчик предложил ему полететь в Лас-Вегас. Из-за аэрофобии комик категорически не хотел соглашаться на это. Тогда заказчик заявил, что не отдаст юмористу гонорар в случае отказа.

«Мы прилетаем в Лас-Вегас, заселяемся в "Белладжио" (пятизвездочный отель-казино. — прим. "Ленты.ру"), и заказчик говорит: "Будем играть на твой гонорар и увеличим его втрое"», — вспомнил Харламов.

Спустя три часа, по словам комика, он проиграл все. Тогда заказчик предложил ему вступить с ним в долю и продолжить. Условия были следующие: в случае победы выигрыш будет поделен на двоих, а при поражении никто ничего не получает и никому не должен. К утру он проиграл несколько миллионов долларов. На следующий день Харламов без заработанных денег вернулся в Нью-Йорк.

Незадолго до вылета комика заказчик пришел к нему в номер и предложил отправится в Россию вместе, аргументировав это тем, что поддержит его во время полета. Харламов согласился. В самолете после выпитого спиртного он уснул. Когда комик открыл глаза, оказалось, что они приземлялись в Исландии. Там Харламов неожиданно для себя встретил Харрисона Форда.

«Я выхожу и [вижу, что] прямо по коридору идет Харрисон Форд. Не узнать Харрисона Форда невозможно, я вырос на его фильмах про Индиана Джонса», — продолжил комик.

Затем заказчик предложил отправиться в Монако.

«Я уже принимаю любые правила, <…> мы бы полетели на Луну, я бы сказал "да ***" [все равно]. И вот мы летим, и он говорит: "Может в Монако?"»,— рассказал Харламов.

По прилете они с заказчиком снова отправились в казино, где смогли отыграться. После этого Харламов отправился домой в Москву, а его компаньон продолжил путешествовать.