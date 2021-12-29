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1 час назад

Билан рассказал о давлении со стороны вора в законе Япончика

Певец Дима Билан рассказал, как Виталий Иваньков, известный в криминальном мире как вор в законе Япончик, просил остаться его работать с бизнесменом Виктором Батуриным после развода с продюсером Яной Рудковской. Этим артист поделился в интервью с Ксенией Собчак.

Билан рассказал о давлении вора в законе Япончика
Фото: InstagramInstagram

Билан заявил, что на его оказывалось психологическое давление во время юридических споров по поводу того, кому должны принадлежать права на его творчество.

«Когда меня делили, назову это так, то даже были моменты, когда мне намекали, что можно посидеть в комнате без еды и воды и подписать любые документы», — признался певец.

Тогда и связался с ним Иваньков, который пытался переманить Диму на сторону Батурина. «Я встречался с Япончиком. Я говорю:

'Я не пойду, можно мне билет, пожалуйста, я в Кабардино-Балкарию уезжаю, я больше не хочу здесь находиться, мне надоело это, страшно»«, — отметил артист.

По словам Билана, Виталий пытался научить знаменитость 'поступать благородно», имея в виду продолжение сотрудничества с Виктором, несмотря на то что певец создавал свои крупные проекты с Рудковской.

Напомним, Яна вышла замуж за бизнесмена в 2001 году. Спустя семь лет звезды развелись. Экс-супруги несколько раз судились по различным поводам.

Шоу-бизнес,Виктор Батурин,Дима Билан,Ксения Собчак,
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