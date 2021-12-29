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1 час назад

Бузова призналась, что пьет по утрам

Ольга Бузова стала новой героиней шоу «Импровизация» на ТНТ. Актеры высмеяли самые громкие скандалы с участием поп-дивы в 2021.

Бузова призналась, что пьет по утрам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«К прошлому не возвращаюсь», – заявила Бузова, когда комики начали издеваться над ее прошлым с Давой.

Еще в начале года Оля жестко разнесла бывшего в Instagram. Она заявила, что артист ей изменял, а еще был настоящим абьюзером – плевал в лицо.

Кроме того, летом Бузова серьезно повздорила с Дмитрием Губерниевым. На Евро-2020 он пошутил про ее алкоголизм, после чего Оля расплакалась.

В «Импровизации» к ней по заданию подкатывали актеры. Один из них надел «пивные очки» и предложил выпить.

«Я только коньяк по утрам», – ответила шуткой Губерниева поп-дива.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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