Бузова призналась, что пьет по утрам

Ольга Бузова стала новой героиней шоу «Импровизация» на ТНТ. Актеры высмеяли самые громкие скандалы с участием поп-дивы в 2021.

«К прошлому не возвращаюсь», – заявила Бузова, когда комики начали издеваться над ее прошлым с Давой.

Еще в начале года Оля жестко разнесла бывшего в Instagram. Она заявила, что артист ей изменял, а еще был настоящим абьюзером – плевал в лицо.

Кроме того, летом Бузова серьезно повздорила с Дмитрием Губерниевым. На Евро-2020 он пошутил про ее алкоголизм, после чего Оля расплакалась.

В «Импровизации» к ней по заданию подкатывали актеры. Один из них надел «пивные очки» и предложил выпить.