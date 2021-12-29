Российская актриса, вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина появилась на публике в новом образе. 73-летняя артистка покрасила волосы в розовый цвет, сообщает издание «Собеседник».

Комментаторы в социальных сетях разделились на два лагеря — одни оценили смелый эксперимент, другие посчитали обновленный имидж актрисы несоответствующим возрасту.

Поргину засняли за кулисами съемок новогоднего ток-шоу. На видео актриса пошутила что не нужно снимать ее, иначе Интернет взорвется завистью к ее внешности.

Кроме того, артистка рассказала, что недавно вернулась из Дубая, куда раньше регулярно ездила зимой со своим легендарным супругом. Там она посетила салон красоты и попросила мастеров изменить ей прическу.

Некоторые пользователи соцсетей сочли, что актриса впала в детство и выглядит смешно. Другие же считают, что розовый цвет артистке идет.

«Розовый цвет для детей, в детство впадает», – заявила пользовательница TikTok natalijj0.

«Очень нежно, моложаво, просто супер!» – высказался комментатор с ником gdgeggeh.