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29 минут назад

«Впала в детство»: вдова Караченцова шокировала россиян

Российская актриса, вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина появилась на публике в новом образе. 73-летняя артистка покрасила волосы в розовый цвет, сообщает издание «Собеседник».

Комментаторы в социальных сетях разделились на два лагеря — одни оценили смелый эксперимент, другие посчитали обновленный имидж актрисы несоответствующим возрасту.

Поргину засняли за кулисами съемок новогоднего ток-шоу. На видео актриса пошутила что не нужно снимать ее, иначе Интернет взорвется завистью к ее внешности.

Кроме того, артистка рассказала, что недавно вернулась из Дубая, куда раньше регулярно ездила зимой со своим легендарным супругом. Там она посетила салон красоты и попросила мастеров изменить ей прическу.

Поргина ответила на слухи о любовнице Караченцова

Некоторые пользователи соцсетей сочли, что актриса впала в детство и выглядит смешно. Другие же считают, что розовый цвет артистке идет.

«Розовый цвет для детей, в детство впадает», – заявила пользовательница TikTok natalijj0.

«Очень нежно, моложаво, просто супер!» – высказался комментатор с ником gdgeggeh.

«Красотуля, молодец, так держать, костюм очень идет», – согласился user7163915133891.

Шоу-бизнес,Видео,Николай Караченцов,Людмила Поргина,ИД "Собеседник",
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