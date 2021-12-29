Киркоров рассказал о планах на новогоднюю ночь

«Нужно обязательно проводить Новый год весело. С друзьями, с желаниями, с Дедом Морозом. Будем встречать дружно и весело, будем смотреть телевизор. Дети — мои главные помощники в организации новогоднего праздника», — признался Киркоров.

Несмотря на скромность семейного торжества, детей Киркорова: Аллу-Викторию и Мартина — ждет появление Деда Мороза в новогоднюю ночь. По традиции, роль сказочного персонажа исполняет отец музыканта Бедрос Киркоров. В этом году он появится на санях в карете, запряженной оленями.