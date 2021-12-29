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1 час назад

Филипп Киркоров рассказал о планах на новогоднюю ночь

Музыкант Филипп Киркоров заявил, что планирует смотреть телевизор на Новый год, передает «ФАН».

Киркоров рассказал о планах на новогоднюю ночь
Фото: InstagramInstagram

«Нужно обязательно проводить Новый год весело. С друзьями, с желаниями, с Дедом Морозом. Будем встречать дружно и весело, будем смотреть телевизор. Дети — мои главные помощники в организации новогоднего праздника», — признался Киркоров.

Несмотря на скромность семейного торжества, детей Киркорова: Аллу-Викторию и Мартина — ждет появление Деда Мороза в новогоднюю ночь. По традиции, роль сказочного персонажа исполняет отец музыканта Бедрос Киркоров. В этом году он появится на санях в карете, запряженной оленями.

Ранее Киркоров рассказал, как испытывал стресс от развода с Пугачевой в новогоднюю ночь.

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