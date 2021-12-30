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1 час назад

Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию. «Не хватает на клип»

Певец и композитор Юрий Лоза пожаловался на крайне низкую пенсию в 15 тысяч рублей. Он отметил, что этих денег ему не хватает даже на содержание дома и на продвижение собственного творчества.

Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пенсия, мне кажется, все-таки должна быть каким-нибудь образом связана с заработком. Я живу в поселке, у меня охрана 15 тысяч рублей стоит, и пенсия тоже 15. Я не могу обеспечить даже свой дом на эту пенсию», — рассказал он изданию PopCornNews.

Лоза подчеркнул, что если бы он захотел снять клип, то с пенсии на него пришлось бы копить лет 8-10. «А еще у меня, кроме дачи, есть квартира, там 10-15 тысяч тоже нужно. Кто-то из моих коллег говорил, что им и миллиона не хватает, но это уже их личное дело», — добавил артист.

Ранее народная артистка РФ и бывшая ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» Ангелина Вовк заявила, что ей не хватает пенсии в 47 тысяч. От властей Москвы она получает надбавку в 30 тысяч.

Шоу-бизнес,Ангелина Вовк,Юрий Лоза,Правительство Москвы,
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