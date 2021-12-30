Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

Певец и композитор Юрий Лоза пожаловался на крайне низкую пенсию в 15 тысяч рублей. Он отметил, что этих денег ему не хватает даже на содержание дома и на продвижение собственного творчества.

«Пенсия, мне кажется, все-таки должна быть каким-нибудь образом связана с заработком. Я живу в поселке, у меня охрана 15 тысяч рублей стоит, и пенсия тоже 15. Я не могу обеспечить даже свой дом на эту пенсию», — рассказал он изданию PopCornNews.

Лоза подчеркнул, что если бы он захотел снять клип, то с пенсии на него пришлось бы копить лет 8-10. «А еще у меня, кроме дачи, есть квартира, там 10-15 тысяч тоже нужно. Кто-то из моих коллег говорил, что им и миллиона не хватает, но это уже их личное дело», — добавил артист.