«Безработный плиточник»: Миро раскрыла факты о Малькове

Блогер Лена Миро раскритиковала актрису Анастасию Макееву за преклонение перед мужем и рассуждения о вселенной и программах рода. Своим мнением она поделилась в «Живом Журнале».

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Анастасия Макеева весной вышла замуж в четвертый раз. Ее мужем стал бизнесмен Роман Мальков, который ради артистки оставил жену Светлану и четверых детей. Некоторые поклонники обвинили Макееву в том, что она разбила счастливую семью. В свою очередь Светлана заявила, что бывший муж не платит ей алименты. Сам же Мальков утверждал, что его бывшая жена лжет и пытается заработать на ситуации.

Недавно Макеева объявила том, что решила сменить девичью фамилию — теперь она Малькова-Макеева. Как рассказала актриса в соцсетях, это «обдуманное решение для того, чтоб войти в родовую программу своего мужа». При этом артистка подчеркнула, что считает супруга господином. По мнению звезды, в иерархии мужчина должен быть выше женщины, иначе «нарушится поступление энергии», что будет «вредно для вселенной».

Лена Миро высмеялась рассуждения Макеевой, напомнив, что та вышла замуж за «плиточника».

«Живет такая вселенная 13 миллиардов лет, а тут рождается Малькова-Макеева и - ба-бах! - пользу наносит. Тем, что считает мужа-плиточника своим господином. Напомню, на дворе канун 2022 года. Да и самой Макеевой всего 40 лет. О, мой господин, я всю жизнь работала, чтобы сделать тебе зубы, купить для тебя домик в Турции, повесить герб на фасад», - сыронизировала она.

Также блогер заметила, что рассуждения про родовые программы вызывают у нее лишь смех.