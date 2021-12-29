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24 минуты назад

По $100 тысяч: Волочкова рассказала о платных предложениях поклонников

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не соглашается на свидания за деньги. Подобные предложения знаменитость не готова принимать, так как боится, что за маской щедрого мужчины может скрываться маньяк, сообщает «Слово и Дело».

По $100 тысяч: Волочкова рассказала о платных предложениях поклонников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка балета вспомнила, что однажды ей предложили заплатить $20 тыс. за ужин в номере отеля. По ее словам, провести совместный вечер захотел известный меценат, который связался с Волочковой через свою представительницу. Однако, несмотря на крупную сумму, знаменитость ответила отказом, поскольку испугалась, что человек может представлять для нее опасность.

«В социальных сетях поклонники часто пишут, что готовы заплатить любую сумму за встречу со мной. Я не соглашаюсь, так как не знаю человека. Может, он окажется некрасивым или маньяком», — объяснила свои решения Волочкова.

Позднее стало известно, что то щедрое предложение было лишь провокацией журналистов. Задумка обманом получить эксклюзивный материал провалилась и только возбудила пыл балерины. После этого Анастасия Волочкова начала утверждать, что за встречу с ней мужчины готовы платить по $100 тыс.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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