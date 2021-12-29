По $100 тысяч: Волочкова рассказала о платных предложениях поклонников

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не соглашается на свидания за деньги. Подобные предложения знаменитость не готова принимать, так как боится, что за маской щедрого мужчины может скрываться маньяк, сообщает «Слово и Дело».

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Артистка балета вспомнила, что однажды ей предложили заплатить $20 тыс. за ужин в номере отеля. По ее словам, провести совместный вечер захотел известный меценат, который связался с Волочковой через свою представительницу. Однако, несмотря на крупную сумму, знаменитость ответила отказом, поскольку испугалась, что человек может представлять для нее опасность.

«В социальных сетях поклонники часто пишут, что готовы заплатить любую сумму за встречу со мной. Я не соглашаюсь, так как не знаю человека. Может, он окажется некрасивым или маньяком», — объяснила свои решения Волочкова.