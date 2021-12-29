Лазарев дал совет Бузовой

Музыкант Сергей Лазарев на YouTube-шоу «Музыкалити» посоветовал телеведущей Ольге Бузовой называть себя не певицей, а шоувумен.
«Я считаю, что все-таки она не певица, а шоувумен. А певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо. Она — персонаж. Может быть, артистка. Не знаю, как ее назвать», — заявил Лазарев.
Он назвал Бузову очень ярким персонажем в шоу-бизнесе и отметил ее умение делать из каждого своего выхода перформанс. По мнению Лазарева, телеведущая очень сильно верит в себя и в то, что делает. Помимо этого, ей помогает большая команда, продолжил певец.
При этом Лазарев отметил, что не обладающие сильным вокалом звезды могут выступать на сцене и выпускать треки, но в таком случае они должны называться артистами, а не певцами.