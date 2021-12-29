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1 час назад

Лазарев посоветовал Бузовой не называть себя певицей

Музыкант Сергей Лазарев на YouTube-шоу «Музыкалити» посоветовал телеведущей Ольге Бузовой называть себя не певицей, а шоувумен.

Лазарев дал совет Бузовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я считаю, что все-таки она не певица, а шоувумен. А певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо. Она — персонаж. Может быть, артистка. Не знаю, как ее назвать», — заявил Лазарев.

Он назвал Бузову очень ярким персонажем в шоу-бизнесе и отметил ее умение делать из каждого своего выхода перформанс. По мнению Лазарева, телеведущая очень сильно верит в себя и в то, что делает. Помимо этого, ей помогает большая команда, продолжил певец.

При этом Лазарев отметил, что не обладающие сильным вокалом звезды могут выступать на сцене и выпускать треки, но в таком случае они должны называться артистами, а не певцами.

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Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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