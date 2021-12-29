Телеведущая и журналистка Ксения Собчак бесплатно провела корпоратив в Верхней Пышме. На предновогодний праздник знаменитость пригласил один из работников местного предприятия. Соответствующие кадры с мероприятия, проходившего в кафе «Бездна», появились в распоряжении Telegram-канала «Екатское чтиво». На них видно, как Собчак входит в помещение кафе и приветствует всех присутствующих.
«Ужасно рада быть сегодня здесь, прилетела из Москвы, доехала до вашего замечательного места. И надеюсь, сегодня нам здесь будет весело. Огромное спасибо, что согласились на эксперимент. Антон меня пригласил. Вы не верили, что я приеду, думали, что это розыгрыш?» — обратилась к зрителям ведущая.