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41 минуту назад

Популярный комик рассказал о доходах в КВН

Популярный комик и резидент интернет-шоу «Что было дальше?» Илья Макаров рассказал о доходах во времена участия в КВН. Юморист в интервью проекту «Макарена» на YouTube высказался о том, что в «Клубе веселых и находчивых» бывает сложно зарабатывать деньги.

Популярный комик рассказал о доходах в КВН
Фото: @ilia._.makarov@ilia._.makarov

По словам гостя шоу, во время учебы в университете он начал играть в КВН. Его собеседник, журналист Карен Адамян, выразил уверенность в том, что КВН — не то место, где можно заработать деньги. Макаров согласился с этим утверждением.

«[КВН] — это то место, куда ты несешь деньги. Это взносы, это поездки, это проживание», — рассказал юморист.

Он отметил, что во время участия в КВН коллективу также приходилось оплачивать реквизит для выступлений.

Как добавил Макаров, его отец не понимал, как сын намерен зарабатывать на КВН.

«Он говорил стандартную фразу: "И что ты, в 40 лет тоже вот так будешь прыгать на сцене?"» — поделился юморист.

Резидент «Что было дальше?» также рассказал, что благодаря пришедшему к нему успеху перестал беспокоиться о деньгах. По словам Макарова, долгое время финансовое положение было для него больной темой.

«Я [теперь] могу помогать родным, близким. К 30 годам добился все-таки, заработал копеечку», — сказал юморист.

Илья Макаров присоединился к юмористическому шоу «Что было дальше?», которое выходит на YouTube-канале Labelcom, осенью 2020 года. Сообщалось, что он заменил покинувшего проект стендап-комика Сергея Деткова.

Шоу-бизнес,Сергей Детков,Илья Макаров,Карен Адамян,
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