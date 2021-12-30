Панин пожаловался на холода и нечищеный снег в Москве

«Мы приехали и уже двадцать раз пожалели, потому что ходить по нечищеным улицам мне нравится меньше, чем по сухому асфальту и не портить обувь. И в 22 градуса мороза тоже не очень приятно двигаться по Москве мелкими перебежками», - пожаловался артист в сторис Instagram.