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25 минут назад

Панин пожаловался на холода и нечищеный снег в Москве

Подписчики Алексея Панина в Instagram обратили внимание, что актер стал больше грустить после возвращения на Родину. Многие считают, что Родину взгляд актера стал непривычно грустным и настороженным.

Панин пожаловался на холода и нечищеный снег в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Панин подписчикам рассказал, что он вместе с дочерью прилетел в Москву, чтобы встретить Новы год. После праздников они вернутся обратно в Испанию, греться на солнышке.

«Мы приехали и уже двадцать раз пожалели, потому что ходить по нечищеным улицам мне нравится меньше, чем по сухому асфальту и не портить обувь. И в 22 градуса мороза тоже не очень приятно двигаться по Москве мелкими перебежками», - пожаловался артист в сторис Instagram.

Ранее сообщалось, что прилетевший в Россию на Новый год актер Алексей Панин столкнулся в Instagram с волной критики.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,
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