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1 час назад

Макеева нашла оправдание долгам по алиментам Малькова

Артистка Анастасия Макеева рассказала, почему ее муж, предприниматель Роман Мальков, задерживает выплаты алиментов своей бывшей супруге Светлане. Отвечая на вопрос подписчиков в своем Instagram женщина заявила, что Светлана писала с почты и соцсетей бизнесмена и рассорила его с партнерами.

Макеева нашла оправдание долгам по алиментам Малькова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она поссорила его с партнерами, а потом требовала денег. Смешная, сама себя лишила нормального достатка», — заявила Макеева.

Отметим, что от прошлого брака у Малькова остались четверо детей, однако выплаты на их содержание постоянно задерживаются. На днях Светлана получила деньги лишь за декабрь.

Напомним, что два года назад Роман Мальков разошелся со своей женой Светланой и ушел к актрисе Анастасии Макеевой. С тех пор мужчина периодически конфликтует с бывшей супругой и своими детьми.

Недавно Макеева решилась сменить девичью фамилию — теперь она Малькова-Макеева. Как она рассказала в своих соцсетях, это «обдуманное решение для того, чтоб войти в родовую программу своего мужа».

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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