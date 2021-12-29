Лоза пожаловался на маленькую пенсию

Юрий Лоза пожаловался СМИ на маленькую пенсию. По его словам, он не в состоянии платить за жилье.

«У меня пенсия всего 15 тысяч», – говорит он PopCornNews.

Журналисты обратились к автору «Плота» после шокирующей новости о 44-летней дочери Юрия Маликова. Инна в свои годы уже вышла на пенсию. Но миллион получать не начала, по словам звездного отца, женщине платят 17 тысяч рублей в месяц.