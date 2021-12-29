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6 минут назад

Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

Юрий Лоза пожаловался СМИ на маленькую пенсию. По его словам, он не в состоянии платить за жилье.

Лоза пожаловался на маленькую пенсию
Фото: @lozayury@lozayury

«У меня пенсия всего 15 тысяч», – говорит он PopCornNews.

Журналисты обратились к автору «Плота» после шокирующей новости о 44-летней дочери Юрия Маликова. Инна в свои годы уже вышла на пенсию. Но миллион получать не начала, по словам звездного отца, женщине платят 17 тысяч рублей в месяц.

Отец Маликовой объяснил, как артистка вышла на пенсию в 44 года

Лоза заявил, что это нормальная сумма, он получает еще меньше.

«Я не могу обеспечить даже свой дом на эту пенсию. А если бы я затеял клип снимать, то пришлось бы 8-9 лет копить», – заключил он.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,
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