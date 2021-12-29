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54 минуты назад

Шварценеггер официально развелся с супругой

Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер, пишет TMZ.

Шварценеггер официально развелся
Фото: 20th Century Fox Russia20th Century Fox Russia

Бракоразводный процесс длился более 10 лет. Как сообщается, 28 декабря высший суд Лос-Анджелеса ввел развод в судебную систему.

По данным издания, развод супругов длился так долго из-за отсутствия мотивации и урегулирования споров о разделе имущества.

Арнольд Шварценеггер женился на тележурналистке Марии Шрайвер в 1986 году. У них есть четверо детей. В 2011 году Шрайвер подала на развод. К тому времени они с актером не жили вместе уже несколько месяцев. Причиной расставания стали непримиримые разногласия. Как оказалось, разрыв произошел после того, как Шварценеггер рассказал супруге о романе с домработницей. Последняя родила от артиста сына Джозефа.

Ранее в декабре сообщалось, что Шварценеггер станет персонажем игры World of Tanks в рамках ежегодного праздничного события «Новогоднее наступление». Разработчик World of Tanks компания Wargaming выпустила трейлер с анонсом «Новогоднего наступления — 2022» и Шварценеггером в главной роли. По сюжету ролика, маленький Джонни пишет кумиру и просит его приехать — однако актер получает послание только через 30 лет. Артист садится на вертолет и приезжает к выросшему Джонни и его семье.

Шоу-бизнес,Мария Шрайвер,Арнольд Шварценеггер,
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