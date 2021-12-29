Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер, пишет TMZ.

Фото: 20th Century Fox Russia 20th Century Fox Russia

Бракоразводный процесс длился более 10 лет. Как сообщается, 28 декабря высший суд Лос-Анджелеса ввел развод в судебную систему.

По данным издания, развод супругов длился так долго из-за отсутствия мотивации и урегулирования споров о разделе имущества.

Арнольд Шварценеггер женился на тележурналистке Марии Шрайвер в 1986 году. У них есть четверо детей. В 2011 году Шрайвер подала на развод. К тому времени они с актером не жили вместе уже несколько месяцев. Причиной расставания стали непримиримые разногласия. Как оказалось, разрыв произошел после того, как Шварценеггер рассказал супруге о романе с домработницей. Последняя родила от артиста сына Джозефа.