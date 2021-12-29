Хью Джекман заразился коронавирусом

Актер Хью Джекман, наиболее известный по фильмам «Люди Икс» и «Престиж», заразился COVID-19. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

Фото: Reuters Reuters

Джекман сообщил, что ранее у него появились симптомы заболевания, которые были похожи на простуду.

— Я сдал этим утром положительный тест на COVID. Мои симптомы похожи на простуду: у меня першение в горле и небольшой насморк, но я в порядке, — рассказывает актер на видеозаписи, которую опубликовал в своем Twitter.

Также Хью Джекман заверил своих поклонников, что сделает всевозможное для скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

20 декабря стало известно: ВОЗ рассчитывает, что документы по вакцине от коронавируса «Спутник V» будут направлены до конца января 2022 года. Организация выразила надежду, что аппликант завершит подачу документов к установленному сроку, добавил он. Инспекцию на месте производства препарата организация сможет провести в феврале 2022 года.