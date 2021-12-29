Добронравов раскрыл секрет успеха «Сватов»

— Я думаю, что просто доброе кино у нас получилось. Вот и все. Нам было очень хорошо на съемочной площадке. Очень хорошо! Счастливо и хорошо друг с другом. Все было прекрасно. По-доброму и очень хорошо. Мы снимали это в счастье, в юморе, — отметил он в комментарии Life.ru.