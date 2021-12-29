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57 минут назад

Федор Добронравов раскрыл секрет успеха сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов рассказал, почему многие россияне так любят сериал «Сваты».

Добронравов раскрыл секрет успеха «Сватов»
Фото: скриншот видеоскриншот видео

По словам артиста, сыгравшего роль главного героя Ивана Будько, сериал «Сваты» снимался в атмосфере счастья и юмора, именно в этом кроется секрет его успеха.

— Я думаю, что просто доброе кино у нас получилось. Вот и все. Нам было очень хорошо на съемочной площадке. Очень хорошо! Счастливо и хорошо друг с другом. Все было прекрасно. По-доброму и очень хорошо. Мы снимали это в счастье, в юморе, — отметил он в комментарии Life.ru.

Добронравов выразил надежду на то, что седьмой сезон, который станет финальным, вышел таким же добрым и оптимистичным. При этом артист отмети, что сам пока полностью не посмотрел новые серии.

Премьера финального сезона сериала в России состоялась 27 декабря. В сезоне появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич.

Большинству поклонников не понравился сюжет седьмого сезона картины. Многие отмечают, что зря ждал столько времени выхода новых серий проекта.

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