Бородина ответила на критику о тратах на детей

«Зачем им столько одежды? А почему такой большой торт? Зачем столько игрушек? Зачем ей в шесть лет iPhone 13? Да потому что это мои дети и моя жизнь! Они не избалованы, хорошо воспитаны. Потому что у меня есть возможность!» – заявила она.