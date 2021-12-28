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44 минуты назад

Бородина ответила на критику о непомерных тратах на детей: «Потому что могу»

Телеведущая Ксения Бородина в ответ на критику в свой адрес ответила, зачем она столько денег тратит на предметы роскоши для своих детей.

Бородина ответила на критику о тратах на детей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Зачем им столько одежды? А почему такой большой торт? Зачем столько игрушек? Зачем ей в шесть лет iPhone 13? Да потому что это мои дети и моя жизнь! Они не избалованы, хорошо воспитаны. Потому что у меня есть возможность!» – заявила она.

Теледива призналась, что ей не всегда удается быть идеальной мамой. Строгие меры дисциплины и санкции в виде нравоучений детям телеведущей, по ее словам, также знакомы.

Тем не менее праздники детей для Бородиной – «это святое». Ведь именно в эти исключительные для каждого родителя дни появляется возможность обеспечить детям счастливое детство, которое они, конечно, не смогут вернуть и позже будут вспоминать. А эмоции, которые ребенок дарит во время увлекательных путешествий, нельзя заменить ничем, уверенно заявила Ксения Бородина, мать двоих дочерей и воспитанника от последнего мужа.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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