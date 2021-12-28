В интернете высмеяли Волочкову за ноги в пробке

Читатели страницы Анастасии Волочковой в Instagram высмеяли балерину после публикации фотографии в машине, где она едет по делам, вытянув ноги и положив их на приборную доску.
«Едут ножки мои в комфорте на съемку. А вокруг грязь и пробки», - подписала снимок Волочкова.
Некоторые читатели удивились, что Волочкова не продемонстрировала шпагат.
«Редкое фото, где ноги вместе, а не шпагат», «Сомкнулись? Новость», «Почему ножки едут не в шпагате?», «Хорошо, хоть без шпагата. Вот, хоть убейте, но не могу себе представить ни одну уважающую себя балерину, хвастающейся таким фото», - написали они.
Другие отметили, что ездить таким образом в машине небезопасно.
«Анастасия, а вы в курсе, что произойдет с ножками да и вашим телом при резком торможении? Технику безопасности соблюдайте!», «Так и через лобовуху можно вперед ногами при резком торможении вылететь», «Опасно так ездить, не дай бог ДТП, подушки сработают и ножки будут сломаны», «Машина затормозит, и тогда ваши ножки впечатаются в ваше лицо, разве можно так ездить», - предупредили балерину читатели.
Они также пошутили на тему большого количества бутылок с водой в машине артистки.
«Судя по воде , сушнячок», «Воду в «Пятерочке» по скидке брали?», «Реклама воды?», - предположили они.
Кроме того, некоторые сочли позу Волочковой неприличной.
«Некультурно так ноги вытягивать!», «Настя, ну Вы же леди!?», «Леди себя так не ведут», «К ножкам еще бы и чувство меры и вкуса», «Жаль, что ножки у вас главнее головы», - написали они.