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9 минут назад

В интернете высмеяли Волочкову за ноги в пробке

Читатели страницы Анастасии Волочковой в Instagram высмеяли балерину после публикации фотографии в машине, где она едет по делам, вытянув ноги и положив их на приборную доску.

В интернете высмеяли Волочкову за ноги в пробке
Фото: InstagramInstagram

«Едут ножки мои в комфорте на съемку. А вокруг грязь и пробки», - подписала снимок Волочкова.

Некоторые читатели удивились, что Волочкова не продемонстрировала шпагат.

«Редкое фото, где ноги вместе, а не шпагат», «Сомкнулись? Новость», «Почему ножки едут не в шпагате?», «Хорошо, хоть без шпагата. Вот, хоть убейте, но не могу себе представить ни одну уважающую себя балерину, хвастающейся таким фото», - написали они.

Другие отметили, что ездить таким образом в машине небезопасно.

«Анастасия, а вы в курсе, что произойдет с ножками да и вашим телом при резком торможении? Технику безопасности соблюдайте!», «Так и через лобовуху можно вперед ногами при резком торможении вылететь», «Опасно так ездить, не дай бог ДТП, подушки сработают и ножки будут сломаны», «Машина затормозит, и тогда ваши ножки впечатаются в ваше лицо, разве можно так ездить», - предупредили балерину читатели.

Они также пошутили на тему большого количества бутылок с водой в машине артистки.

«Судя по воде , сушнячок», «Воду в «Пятерочке» по скидке брали?», «Реклама воды?», - предположили они.

Кроме того, некоторые сочли позу Волочковой неприличной.

«Некультурно так ноги вытягивать!», «Настя, ну Вы же леди!?», «Леди себя так не ведут», «К ножкам еще бы и чувство меры и вкуса», «Жаль, что ножки у вас главнее головы», - написали они.

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