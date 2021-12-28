В интернете высмеяли Волочкову за ноги в пробке

«Анастасия, а вы в курсе, что произойдет с ножками да и вашим телом при резком торможении? Технику безопасности соблюдайте!», «Так и через лобовуху можно вперед ногами при резком торможении вылететь», «Опасно так ездить, не дай бог ДТП, подушки сработают и ножки будут сломаны», «Машина затормозит, и тогда ваши ножки впечатаются в ваше лицо, разве можно так ездить», - предупредили балерину читатели.