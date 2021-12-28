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1 час назад

Телеведущий Григорий Богданов умер во Франции

Григорий Богданов, один из двух популярных в 1980-е годы близнецов, запустивших первое научно-фантастическое телешоу во Франции, скончался в возрасте 72 лет в парижской больнице, пишет AFP со ссылкой на агента телеведущего.

Телеведущий Григорий Богданов умер во Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Близнецы Григорий и Игорь Богдановы - французы русского происхождения, телеведущие и популяризаторы науки. Они прославились как ведущие различных научно-популярных программ на французском телевидении, посвященных космологии и научной фантастике.

Братья также приобрели известность в Интернете благодаря большому количеству пластических операций, которые сами они отрицают. Внешность Богдановых за последние годы значительно изменилась: в частности, у них увеличились подбородки и губы. Из-за гротескной внешности с их фотографиями делают мемы. Братьев также нередко называют «жертвами пластических операций».

Шоу-бизнес,Игорь Богданов,France-Presse,
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