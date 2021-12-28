Телеведущий Григорий Богданов умер во Франции

Григорий Богданов, один из двух популярных в 1980-е годы близнецов, запустивших первое научно-фантастическое телешоу во Франции, скончался в возрасте 72 лет в парижской больнице, пишет AFP со ссылкой на агента телеведущего.

Близнецы Григорий и Игорь Богдановы - французы русского происхождения, телеведущие и популяризаторы науки. Они прославились как ведущие различных научно-популярных программ на французском телевидении, посвященных космологии и научной фантастике.