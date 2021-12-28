Алексей Панин вернулся в Россию

Актер Алексей Панин заявил, что вернулся в Россию. Своим селфи, сделанным после прилета он поделился на своей странице в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Судя по первой фотографии из России после возвращения, Панин готов к местным холодам: актер на снимке сидит в шапке, шарфе и маске.

«Здравствуй родина!» — написал скандальный артист, сопроводив свою публикацию «злым» смайликом.

На данный момент неизвестно, куда именно отправился Панин, и какие у него планы после возвращения домой.

Ранее в октябре Панин рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что в юности до него домогался известный советский актер Андрей Харитонов. По словам артиста, это случилось, когда ему было 18 лет.

Скандальный артист заверил, что до чего-то серьезного дело не дошло, поскольку Харитонов испугался, так как Панин был слишком юн. В это время они участвовали в съемках одного фильма.