Азиза показала дом для супруга и его любовницы

Певица Азиза призналась, что собирается организовать у себя дома гарем. На передаче «Пусть говорят» на Первом канале она рассказала, что сама родить уже не сможет, однако хочет, чтобы у ее молодого мужа Алессандро Лортэ были наследники.

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Во время эфира исполнительница показала свой дом, и в частности, комнату для второй избранницы своего мужа.

«Вот комната для будущей любовницы Марины. Мне кажется она ей понравится. Здесь отдельный туалет, ванная. Есть балкон. Все будет, конечно, благоустраиваться и меняться», — сказала Азиза.

После певица провела экскурсию по дому, показав кухню с большим столом, «за которым будет сидеть большая семья».

«Муж, жены, дети. Территория у нас большая. Много деревьев. Много цветов. Налегай Марина на витамины, чтобы был у тебя от моего мужа здоровый малыш. А может и двойня родится. А может и тройня. Я буду желать всем счастья», — заявила она.