В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
57 минут назад

Азиза показала дом для супруга и его любовницы

Певица Азиза призналась, что собирается организовать у себя дома гарем. На передаче «Пусть говорят» на Первом канале она рассказала, что сама родить уже не сможет, однако хочет, чтобы у ее молодого мужа Алессандро Лортэ были наследники.

Азиза показала дом для супруга и его любовницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время эфира исполнительница показала свой дом, и в частности, комнату для второй избранницы своего мужа.

«Вот комната для будущей любовницы Марины. Мне кажется она ей понравится. Здесь отдельный туалет, ванная. Есть балкон. Все будет, конечно, благоустраиваться и меняться», — сказала Азиза.

После певица провела экскурсию по дому, показав кухню с большим столом, «за которым будет сидеть большая семья».

«Муж, жены, дети. Территория у нас большая. Много деревьев. Много цветов. Налегай Марина на витамины, чтобы был у тебя от моего мужа здоровый малыш. А может и двойня родится. А может и тройня. Я буду желать всем счастья», — заявила она.

Напомним, что 57-летняя Азиза в конце лета вышла замуж за 37-летнего Аллесандро Лортэ. Сама женщина ранее не была замужем и у нее нет детей, а сейчас завести их она уже не может.

Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители