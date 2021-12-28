Азиза показала дом для супруга и его любовницы

Певица Азиза призналась, что собирается организовать у себя дома гарем. На передаче «Пусть говорят» на Первом канале она рассказала, что сама родить уже не сможет, однако хочет, чтобы у ее молодого мужа Алессандро Лортэ были наследники.
Во время эфира исполнительница показала свой дом, и в частности, комнату для второй избранницы своего мужа.
«Вот комната для будущей любовницы Марины. Мне кажется она ей понравится. Здесь отдельный туалет, ванная. Есть балкон. Все будет, конечно, благоустраиваться и меняться», — сказала Азиза.
После певица провела экскурсию по дому, показав кухню с большим столом, «за которым будет сидеть большая семья».
«Муж, жены, дети. Территория у нас большая. Много деревьев. Много цветов. Налегай Марина на витамины, чтобы был у тебя от моего мужа здоровый малыш. А может и двойня родится. А может и тройня. Я буду желать всем счастья», — заявила она.
Напомним, что 57-летняя Азиза в конце лета вышла замуж за 37-летнего Аллесандро Лортэ. Сама женщина ранее не была замужем и у нее нет детей, а сейчас завести их она уже не может.