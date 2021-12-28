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1 час назад

Бабкина рассказала о пьяном падении из окна

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в преддверии Нового года рассказала о самом запоминающемся случае, который произошел с ней 31 декабря. В интервью «7Дней.ру» она вспомнила, что однажды она справляла праздник во Вьетнаме, где после выпитого алкоголя решила «прокатиться» на лианах, упала и оказалась в другой стране.

Бабкина рассказала о пьяном падении из окна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во Вьетнаме певица оказалась вместе с другими артистами — звезды отправились туда для выступления.

«Отмечали Новый год в гостиничном номере своей делегацией. Немножко выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты, и прямо в номер "рвутся" тропические деревья, увитые лианами. Тут в нас проснулась жажда приключений», — рассказала Бабкина.

Вместе с коллективом Бабкина решила «покататься». Они вылезли в окно, ухватились за лианы и тут же сорвались. Травм артисты не получили, однако оказалось, что отель плотно примыкал к границе с Лаосом и вышло так, что они упали на территорию другой страны.

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,
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