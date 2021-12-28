Волочкова ищет жениха у Гузеевой

Артистка скоро появится на «Первом»

Фото: Instagram Instagram

Анастасия Волочкова больше не в отношениях. Если судить по фотографиям из ее аккаунта в Инстаграме и по ее интервью, то за прошедший год балерина пережила два романа. Сейчас сердце звезды свободно, поэтому она отправилась за помощью к Ларисе Гузеевой. Та должна помочь ей в поисках жениха.

Верить в то, что Гузеева и ее напарница Роза Сябитова смогут подыскать Волочковой вторую половину, не получается. «Давай поженимся!» давно превратилось во фрик-шоу. И, судя по парику на голове Волочковой, ситуация не изменилась. Парик, кстати, принадлежит одному из женихов.

Волочкова в ударе. Она появится во всех рейтинговых телепередачах и шоу перед Новым годом. Россияне ждут новый выпуск ЧБД - там должна появиться прима.

Неудивительно - у Волочковой богатый на события год. Она судилась с Большим театром, ругалась с соседями, путешествовала, потеряла кота, снялась в десятках шоу. Остается только завидовать насыщенной жизни балерины.