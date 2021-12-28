Сын Алибасова рассказал о жизни в гитлеровских казармах

«Вроде как для москвича это не дорого, но два года назад, до чемпионата мира по футболу, они стоили шесть миллионов, а через год будут стоить 20 миллионов! Сравнимо с домиком на Рублевке, но не сопоставимо с культурным наследием», — заявил сын артиста.