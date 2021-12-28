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34 минуты назад

Сын Алибасова рассказал о жизни в гитлеровских казармах

Сын известного продюсера Бари Алибасова, Бари Алибасов-младший рассказал о своей недвижимости в Калининграде. В беседе с Teleprogramma.pro он заявил, что ему принадлежит часть исторического дома, где в гитлеровскую эпоху располагались казармы.

Сын Алибасова рассказал о жизни в гитлеровских казармах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Алибасова-младшего, ему принадлежит жилье общей площадью в 250 квадратных метров. В XVIII веке там находилась обувная фабрика, однако с приходом войск фашистской Германии дом передали под казармы, которые после освобождения территории стали казармами Советских войск. Кроме истории, здание отличают и потолки — до 5 метров.

«Вроде как для москвича это не дорого, но два года назад, до чемпионата мира по футболу, они стоили шесть миллионов, а через год будут стоить 20 миллионов! Сравнимо с домиком на Рублевке, но не сопоставимо с культурным наследием», — заявил сын артиста.

Напомним, что в начале сентября суд развел продюсера Бари Алибасова и актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Их брак, который продлился почти три года, был опутан различными скандалами и интригами.

По заявлениям сына продюсера Бари Алибасова-младшего, дочь Шукшиной Мария хотела получить имущество и интеллектуальную собственность деятеля искусства, а Мария же в ответ обвиняла Алибасова в махинациях с квартирой матери.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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