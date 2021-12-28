«Кольцо за 12 миллионов»: Мамаеву возмутила помолвка бывшего мужа

«М-да... Что я еще могу сказать в этой ситуации. Грустно все это. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов и судиться за алименты. И для справки: истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Еще он наложил арест на мои машины», — заявила Мамаева.