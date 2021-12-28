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31 минуту назад

«Кольцо за 12 миллионов»: Мамаеву возмутила помолвка бывшего мужа

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана прокомментировала новость о помолвке ее бывшего мужа с новой возлюбленной Надеждой Санько. В беседе со Starhit она отметила, что спортсмен купил кольцо за 12 млн рублей, при том что пытается потребовать с Аланы алименты на дочь.

«Кольцо за 12 миллионов»: Мамаеву возмутила помолвка бывшего мужа
Фото: InstagramInstagram

«М-да... Что я еще могу сказать в этой ситуации. Грустно все это. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов и судиться за алименты. И для справки: истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Еще он наложил арест на мои машины», — заявила Мамаева.

Напомним, что брак Павла и Аланы Мамаевых просуществовал около 8 лет. В 2021 году они развелись, после чего началась череда судебных тяжб по разделу имущества и определения порядка выплаты алиментов.

Шоу-бизнес,Алана Мамаева,Павел Мамаев,StarHit,
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