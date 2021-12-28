Блогеры встали на защиту Хованского

Более 20 российских блогеров выступили в поддержку арестованного Юрия Хованского. В их число вошли Руслан Усачев, Николай Соболев, Эльдар Джарахов и многие другие и другие популярные инфлюенсеры, сообщает TJournal.

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Они опубликовали на канале Хованского видеоролик, в котором заявили, что блогера необходимо освободить.

«Мы просим распространить это видео и освободить Юрия Хованского, который прямо сейчас тихо умирает в СИЗО, теряя остатки надежды на освобождение и возвращение к своей семье», – сказано в ролике.

Коллеги задержанного также подчеркнули, что власти не могут судить Юрия за песню 2012 года по закону 2018 года.

Кроме того, инфлюенсеры также обратились к зрителям с призывом подписать петицию, чтобы управление СК РФ по Петербургу проверило действия следователей, а прокуратура исследовала процессуальные нарушения в уголовном деле.