Блогеры встали на защиту Хованского

Более 20 российских блогеров выступили в поддержку арестованного Юрия Хованского. В их число вошли Руслан Усачев, Николай Соболев, Эльдар Джарахов и многие другие и другие популярные инфлюенсеры, сообщает TJournal.
Они опубликовали на канале Хованского видеоролик, в котором заявили, что блогера необходимо освободить.
«Мы просим распространить это видео и освободить Юрия Хованского, который прямо сейчас тихо умирает в СИЗО, теряя остатки надежды на освобождение и возвращение к своей семье», – сказано в ролике.
Коллеги задержанного также подчеркнули, что власти не могут судить Юрия за песню 2012 года по закону 2018 года.
Кроме того, инфлюенсеры также обратились к зрителям с призывом подписать петицию, чтобы управление СК РФ по Петербургу проверило действия следователей, а прокуратура исследовала процессуальные нарушения в уголовном деле.
Напомним, Хованский был задержан 9 июля, с тех пор он находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма, за что блогеру грозит до семи лет лишения свободы.