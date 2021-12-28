«Грустно это все»: экс-супруга Мамаева высказалась о его помолвке

Алана Мамаева решила высказаться о помолвке бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева, с ее экс-подругой Надеждой Санько. Этим женщина поделилась в своем блоге в Instagram.
Спортсмен недавно сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, подарив ей роскошное кольцо за несколько миллионов рублей.
«Мда. Что я еще могу сказать в этой ситуации… Грустно это все. Только футболист в нашей стране может покупать кольцо за 12 миллионов рублей и судиться за алименты» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила Мамаева.
Алана предоставила скриншот, где видно, что последний раз спортсмен перечислял деньги на ребенка 20 ноября. Размер выплат составил 30 тысяч рублей.
Мамаева отметила, что Павел в итоге подал в суд на алименты на нее. Также футболист требует раздела имущества, но только той квартиры, где женщина живет с детьми. Более того, Мамаев наложил арест на автомобили экс-супруги.
Напомним, Алана Мамаева подала на развод с Павлом Мамаевым этой весной. Причиной расставания стали измены мужчины. Знаменитости воспитывают общую дочь Алису.