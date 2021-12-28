Третья стадия: тяжелый алкоголизм Билана поставили под сомнение

У певца Димы Билана возможен алкоголизм на первой стадии, поскольку у него сформировалась психическая зависимость. Об этом заявил NEWS.ru психиатр, нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин, комментируя поведение артиста в последние время.

Я не думаю, что у замечательного Димы Билана третья стадия алкоголизма, их, кстати, всего три. Первая стадия — это формирование психической зависимости, это очень частая, распространённая проблема, синдром зависимости. Он сам об этом говорит, что пьёт и теряет контроль, что остановиться он не может. Поэтому первая — да, третья — нет, но это всё очень приблизительно, — заявил Каторгин.

Он оговорился, что это только его мнение и ставить диагноз по фотографии и по телевизору врачу «не совсем комильфо».

Он также посоветовал обратиться Билану к специалисту. Они проведут исследования и решат, нуждается он в какой-либо противотревожной или антидепрессивной терапии. По словам нарколога, Билан нуждается в помощи психотерапевта. Потому что он сам заявляет о проблемах, а раз так — то ему надо на консультацию, пока это всё не переросло в физическую зависимость.

Между первой и второй перерывчик может быть годами, а вот между третьей и второй [стадией] — перерывчик совсем небольшой, — резюмировал Каторгин.

Певец Дима Билан признался, что у него есть проблемы с алкоголем. По словам артиста, ему диагностировали третью стадию алкоголизма.

«Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что я делаю это немного. Я имею такую проблему. Я не могу остановиться, когда я выпиваю. Врач поставил мне третью стадию алкоголизма. Я знаю своего врага в лицо. Я понимаю природу этого, и это позволяет мне идти дальше. Если я напиваюсь, то это от радости», – рассказал певец в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

При этом третья стадия алкоголизма считается самой тяжелой и характеризуется декомпенсацией всех защитно-приспособительных процессов. При этой стадии у человека могут возникать тяжелые психические и физиологические расстройства и полная социальная дезадаптация личности.

Российский певец Дима Билан выступил на свадьбе в Казахстане в нетрезвом виде, видеоролик с мероприятия опубликовал РЕН ТВ со ссылкой на блогера Биржана Ашима.

Исполнитель вышел на сцену, чтобы спеть перед гостями и молодоженами, но во время выступления не попадал в такт мелодии. Автор ролика отметил, что Билан «явно мог бы спеть лучше». На одном из фрагментов артист с трудом разговаривает с публикой. «Ребята, он обдолбанный!» — заявил автор ролика, предположив, что Билан пьян, и выложил кадры в сети.

Певец Дима Билан принес извинения за выступление на вечеринке в Казахстане в нетрезвом состоянии. Об этом он сообщил в сториз в Instagram.

«Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели, с вами такого не было? Я не поверю никогда», — отметил певец.

Он заявил, что не спал уже трое суток, очень устал, потому что постоянно находится в состоянии «высечения искр». Он признался, что ему стыдно за свой поступок и он даже плакал, но хочет быть честным перед поклонниками. При этом певец заявил, что ненавидит, когда в эфир выходят пьяными.

Ранее в Сети появилось видео с концерта, где Билан с трудом держался на ногах и не попадал в ноты.

Звезда Comedy Club Гарик Харламов обратился в Instagram к певцу Диме Билану после того, как поп-исполнитель в пьяном виде выступил на свадьбе в Казахстане и объяснил свое поведение усталостью. Харламов высмеял слова певца, сравнив его с бывшим президентом России Борисом Ельциным. В то же время комик поддержал Билана и рассказал, что сам тоже иногда выпивает.

Юморист опубликовал нашумевший в соцсетях ролик, в котором Билан после нетрезвого выступления на свадьбе рассказывает, что не спал трое суток и очень устал. Харламов смонтировал видео: слова певца об усталости наложены на кадры с Ельциным, который перед наступлением 2000 года объявил о своей отставке. Согласно распространенному заблуждению, бывший президент тогда сказал: «Я устал».

В своем посте Харламов призвал Билана не обижаться на него за шутку. Он также высказался о прозвучавших в обращении Билана словах, что ему скоро исполнится 40 лет.

«Мне уже самому в феврале 41 [год] на нос прилетит. Кризис среднего возраста, **** [что поделать]», — обратился к певцу юморист.

Харламов поддержал Билана словами «все будет хорошо». Он добавил, что сам время от времени тоже принимает алкоголь.

«Я сам напиваюсь тоже иногда. Вот сейчас ********** [напился], например», — написал комик.

Российский актер Алексей Панин прокомментировал пьяный концерт Димы Билана в Казахстане словами «не умеешь пить — нефиг браться». Он посоветовал певцу отказаться от алкоголя, будучи гостем программы «Чертополох», запись которой опубликована на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

«Я хочу сказать только одно. Посмотрел сейчас вот это вот слезное покаяние Димы Биланы — это, конечно, смотрится смешно... Сидит такой солнечный страдальщик, который хочет, чтобы его пожалели, мол, как он много работает. То, что говорил Билан, это крокодиловы слезы, это в пользу бедных все», — сказал артист.

Он вспомнил свои пьяные выступления на сцене, но подчеркнул, что ни разу не сорвал ни один спектакль. Панин отметил, что после 50 граммов коньяка у него самого горят глаза. По его словам, сейчас он снимает в Испании короткометражное кино и каждый день пьет на съемочной площадке вино.

Жители Самары выразили недовольство выступлением певца Димы Билана на праздновании Дня города, во время которого исполнитель «вел себя неадекватно».

В Сети запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение певца на празднования.

Автор петиции Дмитрий Вертушкин утверждает, что во время выступления Билан «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

В настоящее время обращение подписали 89 человек. В комментариях жители Самары активно обсуждают выступление певца.

«Приехали из Тольятти послушать невменяемого человека», – написала Влада Терехова.



«Испортил все настроение, такое неуважение к самарцам», – возмутилась Маргарита Матюшенко.



«Проявил неуважение к публике. Очень много народу было, но после пары песен люди уходить начали», – согласилась Алена Лунева.



«Считаю, что с Димы Билана стоит снять награду заслуженного артиста», – заявила Юлия Антонова.

Поведение Билана прокомментировал нарколог Алексей Казанцев. «Могу сказать, что Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах. У него получается неудачная импровизация, так скажем. Сказать, насколько изменено состояние Дмитрия, сложно. Но какая-то странная импровизация», – цитирует Казанцева РенТВ.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порассуждал о выступлении в Самаре певца Димы Билана, появившегося на сцене в нетрезвом виде. Об этом он написал в Intagram-аккаунте.

Музыкант призвал Билана не переживать по поводу своего поведения во время концерта. По его словам, посетителям мероприятия в честь Дня города повезло наблюдать, как артист «в зюзю пьяный вертит тазом».

Шнуров отметил, что благодаря этому инциденту певец попал в новостные сводки, а если бы концерт прошел в штатном режиме, о нем ничего бы не написали.

«Да и так ты, Дима, в топе / Яндекса, что хорошо», — подчеркнул лидер «Ленинграда».

Кроме того, он обратил внимание Билана, что его поддерживают другие представители шоу-бизнеса.

«За тебя Гном Гномыч (сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко — прим. «Ленты.ру») топит, / Не последний парень в шоу!» — поддержал его Шнуров.

Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.

Певец разместил видеообращение на своей странице в Instagram.

«Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни ... Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку», – сказал Билан.

По его словам, он планирует сделать «абсолютно открытый», бесплатный и качественный концерт в Самаре. Билан добавил, что в настоящее время общается с городской администрацией, так как помимо этого хочет построить в Самаре детскую площадку и подарить клинике медицинский аппарат.

Билан подчеркнул, что любит и уважает своих слушателей и такого с ним больше не повторится, поскольку артист «несет ответственность и не имеет права на ошибку».

Певец Дима Билан выполнил обещание, данное после скандального выступления в Самаре, и вернулся в город с новым концертом «Прости меня, Самара!», сообщают информационные агентства. Однако некоторые СМИ сочли, что он «снова опозорился».

Он поблагодарил жителей города за то, что в его жизни «это случилось, и случилось единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя чему-то учит». Он заверил, что получил «колоссальный урок», передает ТАСС.

Билан заявил, что вернулся в Самару «с большим почтением» и «с большой любовью» к жителям города, а также «с большим извинением за тот дурацкий случай». Певец заявил, что скандальное выступление «гложет» его «по сей день».

Концерт прошел на открытой площади. Хотя температура не превышала пяти градусов, собралось свыше тысячи человек. Зрители выразили Билану поддержку и остались довольны выступлением. Причем на концерт пришли и те, кто пропустил предыдущее выступление певца. У сцены находились зрители с ограниченными возможностями.

Билан также подарил городской студии инклюзивного творчества сертификат на установку инклюзивной детской площадки, передает РИА «Новости».

При этом Билан позволил себе шутку, которая привлекла внимание СМИ. Так, в материале «360» сказано, что он «снова опозорился».

«Певца приняли очень тепло. Ему показали работы, выполненные участниками студии, а под конец представитель студии даже предложила спеть для него песню», – сообщает «360».



«Yes, mein liebe Führer», – пошутил Билан.