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33 минуты назад

«Грустно видеть»: друзья Джека Николсона заявили, актер страдает от деменции

Живая легенда Голливуда Джек Николсон не снимается в кино с 2010 года, но до недавних пор он появлялся на публике. Его могли увидеть отдыхающим на лучших мировых курортах. Однако в последнее время 84-летний актер окончательно пропал из поля зрения общественности. Друзья актера рассказали, в чем причина исчезновения Николсона.

«Грустно видеть»: друзья Джека Николсона раскрыли его диагноз
Фото: InstagramInstagram

По заверениям близких к актеру друзей, Николсон страдает от деменции и в последнее время уже не выходит из дома. По словам одного из близких Николсона, тот доживает свои «последние печальные дни» в своем особняке в Лос-Анджелесе.

— Физически он в порядке, но его разум нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, стал таким, — передает слова своего источника издание Express.

Джек Николсон родился 22 апреля 1943 года в городе Нептьюн, штат Нью-Джерси. В фильмографии Джека начитывается более 40 ролей за 50 лет карьеры. Его гонорары в 2000-х исчислялись десятками миллионов. Николсон мог запросто сняться в комиксе, например, исполнив роль Джокера в фильме «Бэтмен» и сыграть драму в «Пролетая над гнездом кукушки». Он 12 раз номинировался за «Оскар» и три раза получал статуэтку.

Кандидат биологических наук Семен Голошейкин рассказал, что при деменции человек постепенно теряет когнитивные функции, то есть утрачивает способность размышлять и выстраивать логические связи, нарастает его забывчивость, он начинает с трудом ориентироваться даже в знакомой обстановке.

Шоу-бизнес,Джек Николсон,
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