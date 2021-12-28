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1 час назад

Бородина показала роскошные подарки шестилетней дочери

Телеведущая Ксения Бородина показала роскошные подарки, которые ее шестилетняя дочь Теона получила во время празднования дня рождения. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Бородина показала роскошные подарки шестилетней дочери
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Известно, что младшей дочери знаменитости исполнилось шесть лет. Бородина опубликовала ролик, в котором продемонстрировала множество подарочных коробок московского магазина ЦУМ и пакетов разных люксовых брендов, преподнесенных девочке гостями мероприятия. На размещенных кадрах именинница открывает полученные подарки.

Среди презентов, например, оказались кеды французского модного дома Dior бежевого цвета, а также черное худи марки Givenchy. Помимо этого, Теона получила рюкзак итальянского Gucci с монограммой ретейлера и куртку DKNY из серебристой ткани.

Помимо этого, виновница торжества обнаружила в многочисленных пакетах аксессуар для волос люксового бренда Louis Vuitton, большую палетку теней и другую детскую косметику, а также кроссовки Adidas с Микки Маусом и различные игрушки.

Ранее Ксения Бородина подарила шестилетней дочери iPhone последней модели. Младшей дочери телеведущей исполнилось шесть лет. Для нее организовали праздник: пригласили аниматоров и украсили дом.

«Теона в восторге. Я сама радуюсь как ребенок, когда такое вижу. Мне так жаль, что в нашем детстве такого не было, когда к тебе приезжает целый сказочный грузовик с волшебными персонажами», — написала мать девочки.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,ЦУМ,Louis Vuitton,
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