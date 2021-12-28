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1 час назад

Отец Маликовой объяснил, как артистка вышла на пенсию в 44 года. «Нет никаких десятков тысяч!»

Сестра певца Дмитрия Маликова артистка Инна Маликова вышла на пенсию в 44 года, так как достигла необходимой выслуги лет как творческий работник. Об этом рассказал ее отец Юрий.

Отец Маликовой заступился за вышедшую на пенсию в 44 года дочь
Фото: InstagramInstagram

«Она в 16 лет пошла работать на эстраду и, согласно государственным законам, ей положена пенсия. Она даже на шесть лет опоздала, просто не знала, что уже может получать выплаты. А потом пришли письма, почему не оформляете пенсию? И мы подали документы. Там через суд пришлось. Я, например, стал получать пенсию через 20 лет, а супруга моя, мама Инны, в 37 лет ушла на пенсию как артистка балета. Что же в этом такого? Пусть люди почитают законы, так положено, чтобы не завидовать и считать чужие деньги», — рассказал Юрий Маликов изданию Woman.ru.

Маликов также отметил, что у него и его дочки не такая большая пенсия, как пишут люди в социальных сетях. «У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — заключил Юрий Маликов.

Шоу-бизнес,Инна Маликова,Дмитрий Маликов,Woman.ru,
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