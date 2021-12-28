Отец Маликовой заступился за вышедшую на пенсию в 44 года дочь

«Она в 16 лет пошла работать на эстраду и, согласно государственным законам, ей положена пенсия. Она даже на шесть лет опоздала, просто не знала, что уже может получать выплаты. А потом пришли письма, почему не оформляете пенсию? И мы подали документы. Там через суд пришлось. Я, например, стал получать пенсию через 20 лет, а супруга моя, мама Инны, в 37 лет ушла на пенсию как артистка балета. Что же в этом такого? Пусть люди почитают законы, так положено, чтобы не завидовать и считать чужие деньги», — рассказал Юрий Маликов изданию Woman.ru.