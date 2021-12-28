Мать Началовой сообщила о новой трагедии в семье

Мать скончавшейся в 2019 году певицы Юлии Началовой Таисия сообщила о гибели еще двух членов ее семьи. В своем Instagram она рассказала о смерти своей младшей сестры Елены и матери футболиста Евгения Алдонина, бывшего супруга Юлии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Младшая сестра Таисии Началовой скончалась 2 сентября, а 9 ноября из жизни скоропостижно ушла бывшая свекровь Юлии. В посте женщина отметила, что семья — самое важное в этой жизни, поэтому необходимо ее беречь.

«Уходит 2021-й год и в наступающем 2022-м, неустанно желаю только одного — здоровья! Берегите себя! Пусть ваши родные и любимые будут всегда рядом», — добавила мать певицы.

Напомним, что Юлия Началова умерла в 2019 году на 39-ом году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности. В течение восьми лет певица боролась с подагрой и системной красной волчанкой, а в последний год до смерти – еще и с сахарным диабетом второго типа.