Новое видео с Малаховым напугало россиян

Свежие кадры с Андреем Малаховым, появившиеся в Сети сегодня, встревожили его поклонников. Знаменитый телеведущий был не похож на самого себя.
49-летний популярный российский журналист в последнее время привлекает особое внимание со стороны телезрителей. Причина кроется в нестандартных изменениях, которые произошли с яркой внешностью звезды.
Сперва россияне заметили, что Андрей не появляется перед камерами без парика. Позже неожиданно для многих лицо Малахова оказалось покрасневшим и раздувшимся.
На этом фоне быстро распространились слухи о каком-то коварном заболевании, которое могло поразить любимчика миллионов. Комментариев со стороны самого шоумена так и не последовало. Кроме того, он продолжает вести собственный микроблог в максимально позитивном ключе, не обращая внимания на слова злопыхателей.
Вот и сегодня Андрей опубликовал в Instagram-аккаунте ролик, в котором поздравил фолловеров с наступающим Новым годом. Видео быстро растиражировали фан-сообщества, и пользователи Сети принялись писать различные комментарии.
«Хорошенький всегда», «По-моему, парик сполз набок», «И Вас с наступающим, Андрюша», «Я его не узнала сначала. Видимо, хорошо косметолог поработал», – высказались подписчики.