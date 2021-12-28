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34 минуты назад

«Парик сполз»: новое видео с Андреем Малаховым напугало россиян

Свежие кадры с Андреем Малаховым, появившиеся в Сети сегодня, встревожили его поклонников. Знаменитый телеведущий был не похож на самого себя.

Новое видео с Малаховым напугало россиян
Фото: кадр из программы «Прямой эфир»кадр из программы «Прямой эфир»

49-летний популярный российский журналист в последнее время привлекает особое внимание со стороны телезрителей. Причина кроется в нестандартных изменениях, которые произошли с яркой внешностью звезды.

Сперва россияне заметили, что Андрей не появляется перед камерами без парика. Позже неожиданно для многих лицо Малахова оказалось покрасневшим и раздувшимся.

На этом фоне быстро распространились слухи о каком-то коварном заболевании, которое могло поразить любимчика миллионов. Комментариев со стороны самого шоумена так и не последовало. Кроме того, он продолжает вести собственный микроблог в максимально позитивном ключе, не обращая внимания на слова злопыхателей.

кадр из видео в Instagram-аккаунте телеведущего

Вот и сегодня Андрей опубликовал в Instagram-аккаунте ролик, в котором поздравил фолловеров с наступающим Новым годом. Видео быстро растиражировали фан-сообщества, и пользователи Сети принялись писать различные комментарии.

«Хорошенький всегда», «По-моему, парик сполз набок», «И Вас с наступающим, Андрюша», «Я его не узнала сначала. Видимо, хорошо косметолог поработал», – высказались подписчики.

Шоу-бизнес,Андрей Малахов,
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