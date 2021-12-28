Новое видео с Малаховым напугало россиян

Свежие кадры с Андреем Малаховым, появившиеся в Сети сегодня, встревожили его поклонников. Знаменитый телеведущий был не похож на самого себя.

Фото: кадр из программы «Прямой эфир» кадр из программы «Прямой эфир»

49-летний популярный российский журналист в последнее время привлекает особое внимание со стороны телезрителей. Причина кроется в нестандартных изменениях, которые произошли с яркой внешностью звезды.

Сперва россияне заметили, что Андрей не появляется перед камерами без парика. Позже неожиданно для многих лицо Малахова оказалось покрасневшим и раздувшимся.

На этом фоне быстро распространились слухи о каком-то коварном заболевании, которое могло поразить любимчика миллионов. Комментариев со стороны самого шоумена так и не последовало. Кроме того, он продолжает вести собственный микроблог в максимально позитивном ключе, не обращая внимания на слова злопыхателей.

кадр из видео в Instagram-аккаунте телеведущего

Вот и сегодня Андрей опубликовал в Instagram-аккаунте ролик, в котором поздравил фолловеров с наступающим Новым годом. Видео быстро растиражировали фан-сообщества, и пользователи Сети принялись писать различные комментарии.