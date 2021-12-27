Дана Борисова появилась на шоу «Давай поженимся» в роли снегурочки

Телеведущая Дана Борисова в костюме снегурочки поддержала одну из участниц проекта «Давай поженимся». Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Борисова опубликовала отрывки из передачи, где она выступает перед гостями.

«Снегурочку заказывали? Так вот, она пришла и праздник принесла. Добрая традиция: вот уже третий год подряд меня приглашают сняться в новогоднем выпуске «Давай поженимся», - написала Борисова.

Телеведущая вместе с Альбиной Джанабаевой и Аллой Давлатовой пришли на шоу, чтобы поддержать невест. Каждая из них давала советы одной из трех участниц.