Дана Борисова появилась на шоу «Давай поженимся» в роли снегурочки

Телеведущая Дана Борисова в костюме снегурочки поддержала одну из участниц проекта «Давай поженимся». Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Борисова опубликовала отрывки из передачи, где она выступает перед гостями.
«Снегурочку заказывали? Так вот, она пришла и праздник принесла. Добрая традиция: вот уже третий год подряд меня приглашают сняться в новогоднем выпуске «Давай поженимся», - написала Борисова.
Телеведущая вместе с Альбиной Джанабаевой и Аллой Давлатовой пришли на шоу, чтобы поддержать невест. Каждая из них давала советы одной из трех участниц.
Новогодний выпуск шоу было решено разбить на две части. Кто из невест победит, будет известно в следующем выпуске.