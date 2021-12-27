Психиатр усомнился в диагнозе Билана

«Я не думаю, что у замечательного Димы Билана 3-я стадия алкоголизма, их кстати всего три. Первая стадия — это формирование психической зависимости, это очень частая, распространенная проблема, синдром зависимости. Он сам об этом говорит, что пьет и теряет контроль, что остановится он не может. Поэтому первая - да, третья - нет, но это все очень приблизительно», - сказал Владимир Каторгин изданию News.ru.