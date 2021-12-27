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1 час назад

Психиатр усомнился в диагнозе Билана

Психиатр и нарколог Владимир Каторгин усомнился в том, что певцу Диме Билану могли диагностировать третью стадию алкоголизма.

Психиатр усомнился в диагнозе Билана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению специалиста, описанные музыкантом симптомы позволяют говорить о зависимости на первой стадии.

«Я не думаю, что у замечательного Димы Билана 3-я стадия алкоголизма, их кстати всего три. Первая стадия — это формирование психической зависимости, это очень частая, распространенная проблема, синдром зависимости. Он сам об этом говорит, что пьет и теряет контроль, что остановится он не может. Поэтому первая - да, третья - нет, но это все очень приблизительно», - сказал Владимир Каторгин изданию News.ru.

Ранее в интервью Ксении Собчак Дима Билан признался, что страдает от алкогольной зависимости. По его словам, когда выпивает, он не может остановиться. Певец рассказал, что обращался к специалистам, и те диагностировали у него третью стадию алкоголизма.

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Третья и самая тяжелая стадия алкоголизма характеризуется длительными запоями, резкими перепадами настроения, вспышками агрессии, расстройством памяти, заторможенностью и снижением интеллекта.

Шоу-бизнес,Дима Билан,Ксения Собчак,
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