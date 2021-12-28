Игорь Крутой рассекретил имя внука

Полтора месяца назад Игорь Крутой стал дедушкой в четвертый раз. После трех внучек у композитора родился внук. Внебрачный сын Крутого – Яков, впервые стал отцом в ноябре этого года. Молодые родители долго выбирали имя для нового члена семьи. Яков и Валерия очень серьезно подошли к выбору имени, поэтому полтора месяца мальчика называли – Крутой. Но недавно супруги определились с именем.
“Прошло несколько дней с того момента, как самый маленький Крутой в возрасте полутора месяцев, получил данное ему родителями имя – Игорь… Хотите верьте, хотите нет, но я отговаривал детей от этого выбора (кстати, в нашем Салоне массово прогнозировалось, что мальчика назовут моим именем). Отговаривал по причине того, что быть моим полным тезкой ко многому обязывает, и в первую очередь – становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет… Но ребята, не спрашивая меня, вписали имя и показали свидетельство о рождении моего внука. Реакция Игорька на то, что он стал полным тезкой своего деда, была несколько неожиданной: он подмигнул Яше, чтобы тот его привел в норму…”, – рассказывает Игорь Крутой.
Но больше всего, по признаниям Крутого-старшего, ему хочется, чтобы внук стал хорошим парнем, уважающим людей старше себя, неравнодушным к чужой беде. А также, композитор желает, чтобы Игорь Крутой-младший стал настоящим профессионалом в деле, которое будет приносить ему моральное и материальное удовлетворение.
“А пока очень хочется дарить внуку новогодние подарки и чувствовать себя счастливым дедом!”, – подытожил композитор.
Напомним, что не так давно Игорь Крутой узнал о том, что у него есть внебрачный сын Яков. Сначала композитор не верил, но после ДНК-теста, который показал, что молодой человек является сыном Крутого, сразу принял его в семью. Мужчина всячески помогает молодой семье.