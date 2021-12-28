Игорь Крутой рассекретил имя внука

“Прошло несколько дней с того момента, как самый маленький Крутой в возрасте полутора месяцев, получил данное ему родителями имя – Игорь… Хотите верьте, хотите нет, но я отговаривал детей от этого выбора (кстати, в нашем Салоне массово прогнозировалось, что мальчика назовут моим именем). Отговаривал по причине того, что быть моим полным тезкой ко многому обязывает, и в первую очередь – становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет… Но ребята, не спрашивая меня, вписали имя и показали свидетельство о рождении моего внука. Реакция Игорька на то, что он стал полным тезкой своего деда, была несколько неожиданной: он подмигнул Яше, чтобы тот его привел в норму…”, – рассказывает Игорь Крутой.