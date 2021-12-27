Долина пошутила на тему своей диеты

Певица Лариса Долина на своей странице в Instagram в шутку рассказала, что она ест ровно в полночь, чтобы оставаться стройной.
Долина опубликовала видео, где она сидит за столом в купе поезда.
Рядом с ней большое блюдо с чебуреками, пирожки с рыбой, картошка, спиртные напитки.
По ее словам словам, для того, чтобы оставаться красивой и поддерживать форму, она ровно в полночь она берет «самый толстый, самый жареный, самый масляный чебурек», съедает его и запивает хреновухой.
После чебурека следует пирожок с рыбой, молодая картошка. На сладкое - оладьи. Запивать певица предлагает водкой на красной смородине.
«Это секрет моей стройности и красоты», - сказала певица.
Подписчики оценили юмор певицы и ее талант рассказчика.
«Лариса Александровна, у вас прекрасное чувство юмора», - написала одна из подписчиц.
Ранее Долина рассказывала, что похудела на 21 килограмм после того, как обратилась в клинику и ей составили диету.